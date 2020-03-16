На Apple наложили штраф в размере 1,1 миллиарда евро

Французский антимонопольный орган наложил на Apple штраф в размере 1,1 миллиарда евро за злоупотребления экономическим превосходством над сторонними продавцами продукции компании.

Изабель де Сильва (Isabelle de Silva), которая возглавляет ведомство, сказала, что "Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать и помешать дистрибьюторам конкурировать между собой, тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple", сообщила WCCFT.

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Детали скандала

Антимонопольщики обнаружили, что Apple эффективно препятствовало снижению цен на ее продукцию другими продавцами, в результате чего эта продукция продавались по той же цене, что и в собственном канале продаж Apple. Более того, выяснилось, что Apple создала для этих премиальных посредников "несправедливые и неблагоприятные коммерческие условия", тогда как в собственном канале она демонстрировала более благоприятное отношение.

Упомянутые выше оптовики Apple – Tech Data и Ingram Micro – получили штрафы в размере 76,1 миллионов евро и 62,9 миллионов евро соответственно.

По словам представителя Apple, "решение французского антимонопольного органа смущает". В компании планируют подать апелляцию.

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