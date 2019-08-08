На Apple подали в суд из-за прослушивания

На американскую компанию Apple подали в суд, обвинив купертиновцев в нарушении закона о неприкосновенности личной жизни. Пользователи возмущены, что голосовой помощник Siri подслушивает их разговоры

Как передает издание Bloomberg, иск подали в окружной суд Северной Калифорнии. Истцом стал опекуном несовершеннолетнего, который является пользователем iPhone.

Интересно: Украинский стартап подал в суд на Apple: детали резонансного дела

Детали. Он обвиняет Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни и заявляет, что подрядчики компании из Siri прослушивают разговоры парня.

Истец также отметил, что в пользовательской соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов "Привет, Siri". На самом деле помощника можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

Скандальное признание. Ранее, один из подрядчиков Apple заявил, что к сотрудникам компании часто попадают записи с конфиденциальной медицинской информацией, записи того, как пары занимаются сексом и другая конфиденциальная информация.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно