На борту Международной космической станции обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

161 Читати новину українською
На МКС нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам
На МКС нашли бактерии, устойчивые к антибиотикам / komando.com

Ученые NASA зафиксировали на борту Международной космической станции бактерии Enterobacter, которые являются устойчивыми к антибиотикам. Они не угрожают людям, но все же вызывают беспокойство у ученых.

Об этом пишет Science Alert.

Эти бактерии обнаружили в туалете и в зоне для занятий физическими упражнениями.

Читайте также: На Международной космической станции нашли дискеты, что оставил еще первый экипаж: фото

Ученые встревожены, что полностью избавиться от бактерий невозможно.

Ученые постоянно изучают образцы бактерий, которые находят на борту МКС и следят за их влиянием на здоровье экипажа и работу оборудования. Однако устойчивый к антибиотикам штамм обнаружили на станции впервые.

Штамм Enterobacter наиболее схож с тремя земными штаммами, которые вызывают болезни у новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, результаты компьютерного моделирования показали, что эти бактерии могут стать микроорганизмами, способными вызвать инфекцию у людей, с вероятностью 79%.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос МКС
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
25 ноября 20:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
302
Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
23 ноября 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
759
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
22 ноября 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
6649
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
966
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
602
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
377
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук