На борту Международной космической станции обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

Ученые NASA зафиксировали на борту Международной космической станции бактерии Enterobacter, которые являются устойчивыми к антибиотикам. Они не угрожают людям, но все же вызывают беспокойство у ученых.

Об этом пишет Science Alert.

Эти бактерии обнаружили в туалете и в зоне для занятий физическими упражнениями.

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Ученые встревожены, что полностью избавиться от бактерий невозможно.

Ученые постоянно изучают образцы бактерий, которые находят на борту МКС и следят за их влиянием на здоровье экипажа и работу оборудования. Однако устойчивый к антибиотикам штамм обнаружили на станции впервые.

Штамм Enterobacter наиболее схож с тремя земными штаммами, которые вызывают болезни у новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, результаты компьютерного моделирования показали, что эти бактерии могут стать микроорганизмами, способными вызвать инфекцию у людей, с вероятностью 79%.

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