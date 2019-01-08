На CES 2019 представили умные очки, которыми можно управлять с помощью кольца

Компания North во время выставки CES 2019 умные очки Focals. Новинка оснащена персональным дисплеем. А управлять ими можно с помощью кольца.

Об этом пишет tech.liga.net.

Очки оснащены дисплеем, который может видеть только пользователь. Там можно просмотреть сообщения, которые получает владелец. Также гаджет поддерживает функцию Voice to text.

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С помощью девайса можно искать интересные вещи в интернете, заказать Uber и тому подобное. Также он позволяет проверить время и дату, добавить напоминания в календаре, просматривать погоду.

Управлять Focals можно с помощью Loop, джойстика с 4 направлениями движения. Его можно надевать на палец и управлять поднятием рук.

Правда цена девайса не маленькая – 1000 долларов (28 тысяч гривен).

Умные очки Focals

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