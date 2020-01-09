На CES 2020 показали искусственных людей: видео

Проект Neon, созданный для отображения людей в играх, фильмах и программах, научился максимально реалистично создавать искусственных людей. Результаты разработчики показали на ежегодной техновыставке CES 2020.

Как пишет Techxplore, разработчиком проекта Neon стал стартап Star Labs, финансированием которого занимается компания Samsung.

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Neon удалось разработать виртуальных цифровых аватаров, которые выглядят удивительно реалистично. Разработчики называют их "искусственными людьми".

"Искусственные люди" работают под управлением искусственного интеллекта, который умеет вести себя максимально похоже на человека. Его поведение дополняется высококачественной анимацией движений и деталями тела.

Где можно применить

Как говорят в Star Labs, эту разработку можно использовать не только в играх, а также как участников телешоу, актеров кино, и даже вместо друзей и компаньонов. Искусственных людей можно применять в создании видеороликов и фильмов, интернет-сервисах и других развлекательных службах.

Star Labs показали искусственных людей: видео

Интересно, что аватары могут демонстрировать собственные высказывания, движения и моделировать диалоги.

"Они выглядят очень человечно, ведь их создавали на основе человека. Для нас это как магия и мы хотели поделиться ею", – рассказал один из руководителей проекта Neon.

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