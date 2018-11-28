На чем больше всего зарабатывает Google в Украине

В 2017 году компания Google в Украине увеличила свою выручку на 75%, в сравнении с 2016. Однако, в корпорации убеждены, что на этот показатель никак не повлиял запрет Яндекса.

Об этом заявил гендиректор украинского офиса Google Дмитрий Шоломко в интервью изданию mind.ua.

По его словам, Google и Яндекс имеют разные аудитории. У российской компании более дешевый трафик. Поэтому Google нельзя считать альтернативой Яндекс.

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"Не могу точно сказать, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что мы работаем в разных нишах и с разными клиентами", – пояснил Шоломко.

Также он прокомментировал информацию о том, насколько много политической рекламы. По его словам, кандидаты пока не очень активно покупают трафик.

Это "слезы". Объемы очень не большие,

– сказал Шоломко.

При этом больше всего прибыли Google Украина получает от растущего малого бизнеса.

"Он занимает уже более 50% в общем объеме. Думаю, в дальнейшем динамика не снизится. Пока в Украине не высокое проникновение интернета среди бизнеса. К сожалению, самое низкое в Европе. Но в этом и большой потенциал", – добавил гендиректор компании в Украине.

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