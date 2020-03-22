На eBay купили военный ноутбук и обнаружили на нем секретные программы и документацию

Немецкие специалисты по кибербезопасности в рамках эксперимента приобрели на платформе eBay военный ноутбук. Обошелся компьютер всего в 90 евро, однако информация, которую он содержал, оказалась значительно дороже.

На жестком диске защищенного военного ноутбука, который свободно и вполне законно купили специалисты из G Data, оказался секретный софт и документация по мобильным системам ПВО, рассказывает Spiegel.

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Б – безопасность

Списанный военный ноутбук просто забыли отформатировать перед тем, как продавать. Это в очередной раз доказывает, что необходимо с максимальной серьезностью относиться к защите данных на компьютере, особенно перед тем, как вы решили продать его.

Интересно, что такая история с немецкими военными случается не впервые. Прошлого года мужчина приобрел списанный военный ноутбук непосредственно у федерального коллекторского общества. На нем мужчина обнаружил засекреченные инструкции по эксплуатации ракетного комплекса "Марс".

Как был получен доступ к данным

Операционной системой ноутбука была Windows 2000, которая, помимо прочего, запустилась без запроса данных для идентификации пользователя.



Ноутбук с засекреченной информацией обошелся покупателям всего в 90 евро

Получить доступ к данным удалось благодаря созданию гостевой учетной записи. Благодаря этому специалисты G Data обнаружили на жестком диске документацию системы легкой противовоздушной обороны Ozelot – небольшого танка с системой противоракетной обороны, которая используется и сегодня.

Помимо подробного описания компонентов, документация также содержала инструкции о том, как сделать всю систему непригодной для использования в чрезвычайных ситуациях.

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