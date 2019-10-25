На игру Cyberpunk 2077 ждет потрясающий финансовый успех, – аналитики

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На игру Cyberpunk 2077 ждет потрясающий финансовый успех
На игру Cyberpunk 2077 ждет потрясающий финансовый успех / Фото из свободных источников

Аналитики из финансового агентства Bloomberg убеждены, что долгожданную игру Cyberpunk 2077 ждет потрясающий финансовый успех. Среди главных залогов успеха проекта: удачная связка жанров ролевой игры и шутера, а также участие в проекте известного актера Киану Ривза.

 

Издание Bloomberg составило список компаний, на которые инвесторам следует обратить пристальное внимание в 2020 финансовом году. Среди них есть CD Projekt RED – польская студия занимает 11 место и относится к разделу "Технологии".

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Перспективы игры. Такое решение обосновывается невероятной популярностью игры Cyberpunk 2077, над которой как раз активно работают поляки. Аналитики считают, что за год игра разойдется тиражом более 20 миллионов копий. Такой отметки The Witcher 3 смогла достичь лишь за четыре года.

CD Projekt RED – крупнейший разработчик игр, который имеет все шансы превзойти любые предсказания успеха от финансовых аналитиков апрельским релизом своего ожидаемого проекта Cyberpunk 2077. Игра запросто может продаться двадцатимиллионным тиражом за первый год после выхода,
– подчеркнул эксперт аналитической фирмы Мэтью Кантерман.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Ни для кого не секрет, что боевик-долгострой Cyberpunk 2077 станет для польской студии своего рода вехой, которая определит будущее компании.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно CD Projekt Игры
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