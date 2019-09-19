На iPhone 11 Pro сняли фильм: невероятное видео

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На iPhone 11 Pro сняли фильм
На iPhone 11 Pro сняли фильм / Фото из свободных источников

До официального старта продаж iPhone 11 Pro осталось несколько дней, однако в сети уже появился первый фильм, который наглядно показывает возможности тройной основной камеры смартфона. Автором короткометражки стал известный видеограф Энди То, какой своей работой поразил даже Тима Кука.

Отправившись в Токио, автор четырехминутного фильма постарался перенести на экран удивительную жизнь, привычки и суету, в которой живут жители японского мегаполиса, сообщает 9to5mac.

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Позже роликом поделился в своем Twitter-блоге глава компании Apple Тим Кук, отметив, что Токио – один из его любимых городов.

Я отправился в Токио, чтобы протестировать камеру iPhone 11 Pro. Посыл видео в том, чтобы показать мое путешествие по Японии. Я использовал стиль быстрого монтажа, который мне очень нравится,
– отметил автор фильма.

Особенности фильма и съемки. Все фрагменты полученного видео сняли на iPhone 11 Pro с помощью штатного приложения "Камера". Монтаж проводился в редакторе видео Final Cut Pro X для операционной системы macOS. Разрешение короткометражки составляет 4К при частоте 60 кадров в секунду.

Первый фильм, снятый на iPhone 11 Pro – смотрите видео

Цена смартфона в Украине. Основная камера iPhone 11 Pro представлена тремя сенсорами с разрешением по 12 мегапикселей. Стоимость смартфона в Украине стартует от 34 999 гривен.

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Теги: Новости Техно Техно Apple Смартфоны iPhone 11
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