На краю Вселенной обнаружили гигантскую структуру

Астронавты обнаружили на краю Вселенной гигантскую структуру, которая образовалась через два миллиарда лет после Большого взрыва. Объект назвали Гиперион, и он является самой масштабной структурой из всех, которые были обнаружены на таком большом расстоянии от Земли.

Об информирует Phys.org.

Масса Гипериона составляет как миллион миллиардов масс Солнца. Объекты подобной массы и раньше находили в обозримой Вселенной, но для ученых стало неожиданностью, что такая огромная структура была обнаружена относительно быстро после Большого взрыва.

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Гиперион имеет сложную структуру и состоит из семи плотных областей, которые связаны нитями из галактик. От других сверхскоплений он отличается тем, что у них, как правило, ярко выраженный центр, в котором концентрируется вещество. Чего нет у гигантского объекта.

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