На Луне гораздо больше воды, чем считалось ранее

В полярных областях Луны и Меркурия обнаружили большие запасы льда. Их оказалось значительно больше, чем ученые предполагали ранее.

Как пишет New Atlas, поверхность Луны значительно суше, чем любая пустыня на Земле. Но на спутнике есть вода, большое количество которой находится в форме гидратированных минералов глубоко под поверхностью. На поверхности — большие залежи льда.

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Что касается Меркурия, то там ученые вообще не ожидали увидеть воду в твердой форме, ведь это ближайшая к звезде планета, где температура достигает 430 градусов Цельсия. Но на этой планете практически отсутствует атмосфера, поэтому температура ночью опускается до минус 173 градусов, благодаря чему и образуется лёд.

Больше всего льда на полюсах Луны и Меркурия, ведь эти регионы почти никогда не получают солнечного света, поэтому остаются холодными и темными.

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