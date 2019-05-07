На Марсе была вода – почему она исчезла

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На Марсе была вода
На Марсе была вода / Unsplash

Марсоход Opportunity занимался исследованием Красной планеты с 2004 года и не было никаких предпосылок к тому, что он не сможет продолжить свою деятельность. Однако в 2018 году на поверхности планеты бушевала песчаная буря, которая привела к гибели механического устройства.

Вероятно, пыль полностью покрыл солнечные панели Opportunity, что привело к потере мощности. Так или иначе в феврале 2019 года американский космическое агентство NASA признало марсоход мертвым. Теперь же ученые говорят о том, что подобным образом с поверхности Марса могла быть удалена вода.

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Вода была не только на Земле. К такому выводу пришли исследователи NASA, которые ознакомились с данными, полученным орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO). Исследователи считают, что в прошлом на Марсе была достаточно плотная атмосфера и примерно 20% поверхности планеты было покрыто водой.

Примерно 4 миллиарда лет назад Красная планета потеряла магнитное поле, после чего ослабла защита от разрушительных солнечных ветров, что привело к потере большей части атмосферы.

Пилові бурі могли стати причиною зникнення води на МарсіПылевые бури могли стать причиной исчезновения воды на Марсе

Как давно на Марсе существовала вода? Эти процессы сделали воду, находящуюся на поверхности планеты, уязвимой. Данные, полученные в результате наблюдений аппарата TGO, позволяют предположить, что именно пылевые бури виноваты в исчезновении воды с Красной планеты. В обычное время частицы воды в атмосфере находятся в пределах 20-ти километров от поверхности планеты, тогда как во время пылевой бури, которая убила Opportunity, аппарат TGO фиксировал молекулы воды на высоте 80 километров.

На такой высоте молекулы воды делятся на водород и кислород, наполненный солнечными частицами. Находясь в более высоких слоях атмосферы, вода становится значительно легче, именно это скорее всего и стало причиной исчезновения воды на Марсе.

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Теги: Новости Техно Техно NASA Марс Космос
Источник: Техно 24
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