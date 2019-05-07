На Марсе была вода – почему она исчезла

Марсоход Opportunity занимался исследованием Красной планеты с 2004 года и не было никаких предпосылок к тому, что он не сможет продолжить свою деятельность. Однако в 2018 году на поверхности планеты бушевала песчаная буря, которая привела к гибели механического устройства.

Вероятно, пыль полностью покрыл солнечные панели Opportunity, что привело к потере мощности. Так или иначе в феврале 2019 года американский космическое агентство NASA признало марсоход мертвым. Теперь же ученые говорят о том, что подобным образом с поверхности Марса могла быть удалена вода.

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Вода была не только на Земле. К такому выводу пришли исследователи NASA, которые ознакомились с данными, полученным орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO). Исследователи считают, что в прошлом на Марсе была достаточно плотная атмосфера и примерно 20% поверхности планеты было покрыто водой.

Примерно 4 миллиарда лет назад Красная планета потеряла магнитное поле, после чего ослабла защита от разрушительных солнечных ветров, что привело к потере большей части атмосферы.

Пылевые бури могли стать причиной исчезновения воды на Марсе

Как давно на Марсе существовала вода? Эти процессы сделали воду, находящуюся на поверхности планеты, уязвимой. Данные, полученные в результате наблюдений аппарата TGO, позволяют предположить, что именно пылевые бури виноваты в исчезновении воды с Красной планеты. В обычное время частицы воды в атмосфере находятся в пределах 20-ти километров от поверхности планеты, тогда как во время пылевой бури, которая убила Opportunity, аппарат TGO фиксировал молекулы воды на высоте 80 километров.

На такой высоте молекулы воды делятся на водород и кислород, наполненный солнечными частицами. Находясь в более высоких слоях атмосферы, вода становится значительно легче, именно это скорее всего и стало причиной исчезновения воды на Марсе.

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