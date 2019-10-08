На Марсе обнаружили следы "оазиса"

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На Марсе обнаружили следы "оазиса"
На Марсе обнаружили следы "оазиса" / Space.com

Несмотря на пустынный ландшафт Марса, по мнению ученых, в прошлом поверхность планеты по крайней мере частично была покрыта водой. Марсоход Curiosity обнаружил подтверждение существования пресного водоема в одном из кратеров Красной планеты.

Что обнаружил марсоход? По результатам анализа данных, которые предоставил марсоход, ученые зафиксировали следы прудов, разбросанных в бассейне кратера Гейла, ширина которого составляет около 160 километров, говорится в пресс-релизе NASA.

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Что это значит? Там ровер Curiosity обнаружил следы минеральных солей и осадочных отложений на скалах. Исследователи предполагают, что 3,5 миллиарда лет назад на этом месте располагалось озеро, окруженное растительностью. Впоследствии колебания климата привели к пересыханию водоемов на поверхности Марса. Заметим, похожим образом выглядят оазисы в земных пустынях.


Кратер Гейла на Марсе

Продолжение исследований. Ранее Curiosity уже находил следы пресноводных озер на Марсе. Теперь же марсоход исследует каждый уровень кратера и его центральный пик (гору Шарпа) для изучения естественной истории Марса.

Как выглядит кратер Гейла – смотрите видео

По словам ученых, в исследуемой области хранятся уникальные "записи" изменений марсианской погоды с течением времени. Исследователей интересует, когда и как долго Марс был способен поддерживать жизнь на своей поверхности.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Космос Марс
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