На Марсе впервые зафиксировали "землетрясение"

Национальное аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что зонд InSight впервые зафиксировал "землетрясение" на Марсе. Толчки на поверхности Красной планеты зафиксировали 6 апреля, однако ученые пока не спешат утверждать, что это было именно "землетрясение".

Что известно о миссии зонда InSight? Напомним, зонд InSight отправился на Марс в мае прошлого года и совершил успешную посадку на Марсе в ноябре.

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Главная цель InSight – изучение внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Для этого на поверхность планеты были установлены два прибора – сейсмометр SEIS для измерения тектонической активности и устройство HP для регистрации теплового потока под поверхностью Марса.



Зонд InSight зафиксировал толчки на Марсе

Что зафиксировал InSight? Сообщается, что 6 апреля датчики SEIS зарегистрировали слабую сейсмическую активность. NASA отмечает, что это первый подобный сигнал, который, вероятно, происходит из недр Красной планеты. До сих пор фиксировались "возмущения", связанных с активностью над поверхностью Марса, в частности, сигналы, вызванные ветрами.

Таким образом, есть вероятность, что зонд InSight впервые зарегистрировал "марсотрясение". Впрочем, пока исследователи не берутся делать окончательные выводы. Специалисты продолжают изучать полученные данные с целью установления точного источника зафиксированного сигнала.

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Другие толчки. В NASA также добавляют, что сенсоры SEIS зарегистрировали три еще более слабых сигнала – они получены 14 марта, а также 10 и 11 апреля.

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