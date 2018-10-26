На Марсе заметили загадочное белое пятно

Ученые миссии Mars Express заметили на Марсе образование загадочного белого облака. Оно образовалось рядом с вулканом Гора Арсия недалеко от экватора планеты.

Об этом пишет dt.ua.

Облако заметили еще 13 сентября и сейчас ученые наблюдают за его формированием. Интересно, что это образование не связано с вулканической активностью.

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По предположению ученых, это облако могло образоваться из-за орографической облачности. Это явление, когда воздушные потоки пытаются преодолеть повышение горного рельефа с подветренной стороны и попадают в область низкой температуры. В этом случае влажность конденсируется, поэтому образуется подобное облако.

За облаком наблюдают с 13 сентября

Что такое Марс?Это четвертая планета Солнечной системы. Марс еще называют красной планетой из-за красного цвета поверхности. Эта планета земного типа и имеет разреженную атмосферу. Известный миллиардер Илон Макс именно Марс рассматривает как планету для колонизации людьми.

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