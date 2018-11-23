На Международной космической станции нашли дискеты, которые оставил еще первый экипаж: фото

На МКС нашли папку со старыми дискетами, которые оставил еще первый экипаж почти 20 лет назад. Находку сделал немецкий астронавт, командир МКС Александр Херст.

Как рассказал астронавт, тот шкаф, где и нашли дискеты, они не открывали "очень давно".

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На двух дискетах можно увидеть подпись – "Шеп" и "Сергей". Вероятно, они принадлежат Уильяму Шеперду и Сергею Крикалеву, которые были участниками первой экспедиции на МКС. Они пробыли на станции 136 дней с ноября 2000 года по март 2001 года.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 листопада 2018 р.

Среди дискет найдена сборка программ для Windows 95/98.