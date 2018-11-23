На Международной космической станции нашли дискеты, которые оставил еще первый экипаж: фото

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На МКС нашли архивные дискеты
На МКС нашли архивные дискеты / Фото из открытых источников

На МКС нашли папку со старыми дискетами, которые оставил еще первый экипаж почти 20 лет назад. Находку сделал немецкий астронавт, командир МКС Александр Херст.

Как рассказал астронавт, тот шкаф, где и нашли дискеты, они не открывали "очень давно".

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На двух дискетах можно увидеть подпись – "Шеп" и "Сергей". Вероятно, они принадлежат Уильяму Шеперду и Сергею Крикалеву, которые были участниками первой экспедиции на МКС. Они пробыли на станции 136 дней с ноября 2000 года по март 2001 года.

Среди дискет найдена сборка программ для Windows 95/98.

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно МКС Космос
Источник: Техно
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