На Международной космической станции внезапно отключился российский компьютер управления

6 ноября на российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. При этом на работу станции поломка не должна повлиять.

Об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на источник в американских органах контроля за станцией.

"Зафиксирован отказ из-за снятия готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда", – сказал источник.

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Эту информацию подтвердили и в "Роскосмосе". Там заверили, что на работу станции не повлияет.

"Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, другими словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", – сказали в пресс-службе.

Два других компьютера работают в штатном режиме.

К слову, это уже не первый инцидент российской стороны, связанный с МКС. 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта живы, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции, астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблема на "Союзе" будет не так легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.