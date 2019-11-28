На МКС поломались все туалеты, космонавты перешли на подгузники

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На МКС поломались все туалеты / regnum

На Международной космической станции произошла неприятность – перестали работать все туалеты. В результате, астронавты вынуждены были пользоваться подгузниками.

Об этом сами космонавты рассказали во время переговоров со специалистами на Земле, которые транслировали на YouTube-канале NASA, передает hromadske.ua.

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В частности, как рассказал космонавт Лука Пармитано, в туалете в американском сегменте засветился индикатор неисправности. Не работал туалет и в российском сегменте – там было сообщение о переполненном баке.

Уборочные есть и на двух пилотируемых кораблях "Союз", которые пристыкованы к станции. Но эти туалеты можно использовать только в случае крайней необходимости. Следовательно, работники станции вынуждены были использовали подгузники.

К счастью, через некоторое время неисправности с уборными удалось устранить. Как известно, сейчас на станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр и командир экипажа итальянец Лука Пармитано.

Как работает туалет на МКС

Туалеты на станции общие для мужчин и женщин. Уборная выглядит так же, как на Земле, но имеет ряд конструктивных особенностей. Унитаз имеет фиксаторы для ног, в него вмонтированы мощные воздушные насосы.

Чтобы воспользоваться его услугой, космонавт пристегивается специальным пружинным креплением к сиденью унитаза, затем он или она включает мощный вентилятор и открывает всасывающее отверстие, куда воздушный поток забирает все отходы.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно МКС Космос
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