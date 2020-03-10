На МКС вырастили салат: какова цель эксперимента

На Международной космической станции провели очередной эксперимент. Там протестировали выращивание салата-латук. И эксперимент оказался очень успешным.

Как пишет theguardian.com, ученые NASA провели серию проверок и заявили, что первый выращенный в космосе салат оказался столь же безопасным и полезным, как и тот, что вырастили на Земле.

Должно заинтересовать: Curiosity получил изображение Марса в рекордном разрешении: фото

Кусты салата росли в течение 33-56 дней. Далее их собирали, замораживали и возвращали на Землю для химического и биологического анализа. Часть выращено салата астронавты ели, но предварительно протирали листья перед едой специальными салфетками.

Какова цель эксперимента

Как говорят в NASA, это важный шаг для того, чтобы разнообразить меню астронавтов. В частности, это важно для астронавтов в длительных полетах, например проект Artemis. В рамках этого проекта планируют высадить людей на южный полюс Луны в 2024 году.

По качеству салат не отличается от земного/NASA

"Если вы длительное время храните упакованные продукты питания, качество, вкус и пищевые качества снижаются, витаминов становится меньше. Мы не можем гарантировать, что они получат достаточно питательных веществ. Также может быть психологическая польза от выращивания растений", — говорит Джоя Маса из Космического центра NASA имени Кеннеди.

Даже если качество еды удастся улучшить, то астронавты могут устать от того, что едят одни и те же блюда. Кроме того, у многих астронавтов происходит потеря веса.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно