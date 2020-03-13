На мотоциклы Harley-Davidson установят Android

Большинство новых автомобилей поставляются с функциями CarPlay и Android Auto, а вот с мотоциклами ситуация пока сложнее. Однако на радость фанатов двухколесного транспорта, компания Harley-Davidson объявила, что совсем скоро ее байки получат поддержку Android.

Что известно о нововведениях

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Владельцы мотоциклов Touring, Trike и CVO с информационно-развлекательной системой Boom! Box GTS, которые выпустили в 2014 году или позже, уже в начале лета 2020 года смогут установить Android Auto. Сделать это можно будет как вручную, так и в одном из дилерских центров, сообщает Engadget.

Компания также объявила, что начиная с 2021 года все новые модели Touring, CVO и Trike с Boom! Box GTS будут поставляться с Android Auto по умолчанию.

Для чего нужен Android Auto

Платформа с помощью удобного интерфейса предоставляет быстрый доступ к навигации, звонков, "Google Ассистент", воспроизведения музыки и других функций при подключении Android-смартфона к мультимедийной системе транспортного средства по USB.

Apple CarPlay появился на мотоциклах еще 2 года назад

Стоит отметить, что Harley-Davidson внедрила поддержку Apple CarPlay в свои мотоциклы еще в 2018 году, а вот пользователям Android пришлось ждать все это время.

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