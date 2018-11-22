На одной из экзопланет может быть океан

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Модель экзопланеты TRAPPIST-1e
Модель экзопланеты TRAPPIST-1e / Фото из открытых источников

Как предполагают ученые, на поверхности экзопланеты TRAPPIST-1e может быть водяной океан. Правда, остальные планеты этой звездной системы, скорее всего, непригодны для жизни.

Об этом пишет издание BGR.

TRAPPIST-1 – это маленький и очень тусклый красный карлик. Он расположен на расстоянии в 39 световых годах от нас. Масса звезды составляет 8% от массы Солнца.

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Так, группа ученых из Университета Джорджа Вашингтона считает, что TRAPPIST-1 e имела чрезвычайно интенсивную раннюю фазу, которая могла выжечь планету, испарив с ее поверхности атмосферу и влагу.

Но недавно ученые создали новое моделирование и пришли к выводу, что планета TRAPPIST-1e, возможно, избежала выжигания, то есть на поверхности до сих пор может быть океан.

"Мы не просто предположили, что эти планеты будут вести себя так же, как миры Солнечной системы, а просчитали поведение их атмосфер с нуля. Оказалось, что только планета TRAPPIST-1e может быть похожей на Землю, если на ней сначала было очень много воды ", – пояснил ученый Эндрю Линковский.

Что такое TRAPPIST-1 e?Это езкзопланета, расположенная возле звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Диаметр планеты близок к диаметру Земли. Эта планета – 4 по удаленности от своей звезды из семи планет в системе. Об открытии этой планеты NASA объявила 22 февраля 2017 года.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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