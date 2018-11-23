На одной из экзопланет нашли воду

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На одной из экзопланет нашли воду
На одной из экзопланет нашли воду / v-kosmose.com

Астрономы обнаружили воду на экзопланете HR 8799. Жидкость обнаружили с помощью телескопа Keck. В атмосфере планеты есть вода и нет метана.

Об этом пишет издание Science Alert.

HR 8799 – это газовый гигант, который в 7 раз больше Юпитера.

Новые наблюдения Keck – это сочетание двух телескопических технологий в обсерватории. Первая нивелирует эффект размытия, создаваемый атмосферой Земли. Вторая – это спектрометр с хорошим разрешением NIRSPEC.

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Система HR 8799 стала первой системой с несколькими планетами, которую астрономы смогли сфотографировать напрямую, благодаря новой оптике.

Далее ученые определили химический состав атмосферы. Именно здесь пригодился инструмент NIRSPEC на телескопе Keck 2, который работает в инфракрасном L-диапазоне. Это позволило сделать наиболее точные измерения планеты, подтверждая наличие воды и отсутствие метана.

На одній із екзопланет знайшли воду

Сейчас речь идет о паре

Правда, это открытие еще не означает, что на планете HR 8799 существуют океаны. Сейчас речь идет только о водяном паре. И даже это открытие можно считать прорывом.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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