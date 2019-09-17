На орбите Земли откроют первый в истории космический отель

Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель. Он будет размещен на орбите Земли.

Об этом пишет ABC News. На борту космического отеля будет возможно играть в баскетбол и сидеть в баре.

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Как пояснили в компании, космическая станция будет создавать искусственную гравитацию различной скорости.

Что интересного обещают? Как рассказал архитектор космической станции Тим Алатор, на борту космического отеля будет немало развлечений: баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.

Запуск отеля должен состояться до 2025 года. Разработчики ожидают около 100 посетителей ежемесячно.

"Хотя сначала космические путешествия смогут позволить себе лишь состоятельные люди, конечная цель — сделать этот опыт доступным для всех", — говорит Алаторр.

Кстати, The Gateway Foundation – это не единственная компания, которая хочет развивать космический туризм. NASA тоже заявило, что планирует открыть Международную космическую станцию для частных космонавтов до 2020 года.

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