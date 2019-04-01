На планете Проксима b обнаружили жизнь: подтверждение NASA

Сенсационное открытие сделали ученые NASA. На экзопланете Проксима b обнаружили жизнь. Ранее ученые уже предполагали, что на этой планете могут существовать живые организмы. Теперь эти данные подтвердились.

Ранее ученые предполагали, что планета может быть потенциально пригодна для жизни.

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Эта экзопланета находится в системе Проксима Центавра, которая ближе всего размещена к Солнечной системе. При этом Проксима b размещена на таком расстоянии от своей звезды, что могут существовать условия, пригодные для жизни.

Более того, после специальных расчетов ученые NASA объявили, что Проксима b может быть пригодной для жизни землян.

Что известно об инопланетянах. Начиная с 2016 года. Когда и отрыли экзопланету, Европейская южная обсерватория выделила телескоп для наблюдения за Проксима b. Недавно он зафиксировал движение неизвестных объектов. А еще через несколько дней ученые получили зашифрованное сообщение, отправленное с экзопланеты. Что именно хотели сообщить инопланетяне – пока неизвестно.

Что такое экзопланета?Это планета за пределами нашей Солнечной системы, вращающейся вокруг другой звезды или дрейфующую по космическому пространству. Первую экзопланету обнаружили в 1988 году. На сегодня известно 3500 таких объектов. При этом лишь незначительная часть из них способна поддерживать жизнь.

На самом деле, эта информация – это первоапрельская шутка. Хотя, исключить существование жизни вне Земли, тоже нельзя.

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