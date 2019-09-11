На презентации Apple показали ЖК в Киеве: чем он заслужил

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ЖК в Киеве показали на презентации Apple
ЖК в Киеве показали на презентации Apple / Кадр из видео

10 сентября состоялась осенняя презентация Apple 2019. Компания представила новое поколение iPhone, смарт-часов Apple Watch 5 и новый самый дешевый iPad.

Украинский ценителям "яблочной" продукции презентация запомнилась не только представленными новинками.

Узнайте больше: Презентация Apple 2019: что представила компания

Во время представления нового планшета iPad на экране неожиданно появились узнаваемые пейзажи Киева.

Для иллюстрации выбрали изображение жилого комплекса "Комфорт Таун" на Левом берегу, показывая новые возможности при обработке видео. Эти обновления будут доступны в iOS 13.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Comfort Town on the screen of the new iPad at #applespecialevent

Допис, поширений archimatika (@archimatika)

Что известно о цветном ЖК?

Над проектом жилого комплекса на улице Регенераторной в Киеве работало известное украинское архитектурное бюро Archimatika.

Квартал состоит из 25 жилых домов разной высоты – от 6 до 16 этажей, а квартиры представлены в 60 различных вариантах планировки.

ЖК расположен в Днепровском районе Киева на территории бывшего Киевского резино-регенераторного завода, в пределах промышленной зоны "Березняки".

Узнаваемым в панораме Киева комплекс делает то, что многоэтажные дома окрашены в разные цвета

ЖК Комфорт Таун Київ
Цветные дома в ЖК "Комфорт Таун" в Киеве

Реализованный проект был номинирован на получение архитектурного "Оскара" – премии World Architecture Festival.

К слову, ранее Instagram опубликовал фото этого же жилого квартала на своей официальной странице.

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Теги: Новости Техно Техно iPad Apple Новости Киева Презентация Apple Строительство Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Гаджеты
Источник: 24 канал
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