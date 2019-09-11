На презентации Apple показали ЖК в Киеве: чем он заслужил

10 сентября состоялась осенняя презентация Apple 2019. Компания представила новое поколение iPhone, смарт-часов Apple Watch 5 и новый самый дешевый iPad.

Украинский ценителям "яблочной" продукции презентация запомнилась не только представленными новинками.

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Во время представления нового планшета iPad на экране неожиданно появились узнаваемые пейзажи Киева.

Для иллюстрации выбрали изображение жилого комплекса "Комфорт Таун" на Левом берегу, показывая новые возможности при обработке видео. Эти обновления будут доступны в iOS 13.

Что известно о цветном ЖК?

Над проектом жилого комплекса на улице Регенераторной в Киеве работало известное украинское архитектурное бюро Archimatika.

Квартал состоит из 25 жилых домов разной высоты – от 6 до 16 этажей, а квартиры представлены в 60 различных вариантах планировки.

ЖК расположен в Днепровском районе Киева на территории бывшего Киевского резино-регенераторного завода, в пределах промышленной зоны "Березняки".

Узнаваемым в панораме Киева комплекс делает то, что многоэтажные дома окрашены в разные цвета



Цветные дома в ЖК "Комфорт Таун" в Киеве

Реализованный проект был номинирован на получение архитектурного "Оскара" – премии World Architecture Festival.

К слову, ранее Instagram опубликовал фото этого же жилого квартала на своей официальной странице.