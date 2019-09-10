На презентации нового iPad компания Apple показала левый берег Киева

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Apple показала левый берег Киева на презентации нового iPad
Apple показала левый берег Киева на презентации нового iPad / pcmag.com

Американская компания провела презентацию нового iPad. Самым интересным моментом для украинских клиентов стало появление на презентации фото левого берега украинской столицы Киева.

В частности, на экраны попал один из жилых комплексов столицы "Комфорт Таун", расположенный на улице Регенераторной, сообщает "Информатор Tech".

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Во время своей презентации американская компания решила продемонстрировать крыши домов на киевской улочке. Фото появилось в иллюстративном видео о планшете.

Новый iPad поддерживает работу со Smart Keyboard ($ 159) и пером Apple Pencil ($ 99). Речь идет о стилусе первого поколения, который заряжается по Lightning. Внутри нового iPad расположен процессор A10 Fusion (использовался в iPhone X). iPad стоит $ 329 за Wi-Fi версию на 32 ГБ.

Лівий беріг Києва на презентації iPad
Изображение левого берега Киева во время презентации нового iPad

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Теги: Apple Новости Техно iPad Презентация Apple Техно Гаджеты Новый iPad
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