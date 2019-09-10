На презентации нового iPad компания Apple показала левый берег Киева

Американская компания провела презентацию нового iPad. Самым интересным моментом для украинских клиентов стало появление на презентации фото левого берега украинской столицы Киева.

В частности, на экраны попал один из жилых комплексов столицы "Комфорт Таун", расположенный на улице Регенераторной, сообщает "Информатор Tech".

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Во время своей презентации американская компания решила продемонстрировать крыши домов на киевской улочке. Фото появилось в иллюстративном видео о планшете.

Новый iPad поддерживает работу со Smart Keyboard ($ 159) и пером Apple Pencil ($ 99). Речь идет о стилусе первого поколения, который заряжается по Lightning. Внутри нового iPad расположен процессор A10 Fusion (использовался в iPhone X). iPad стоит $ 329 за Wi-Fi версию на 32 ГБ.



Изображение левого берега Киева во время презентации нового iPad