На разработчиков игры Fallout 76 могут подать в суд: детали

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На разработчиков игры Fallout 76 могут подать в суд
На разработчиков игры Fallout 76 могут подать в суд / Фото з вільних джерел

Студия Bethesda попала в поле зрения юридической фирмы Migliaccio & Rathod из-за политики возвращения игры Fallout 76. Отметим, из-за проблем с шутером пользователи начали массово возвращать игры, однако Bethesda отказывает им в возврате денег.

Об этом сообщает Games Industry.

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По данным Migliaccio & Rathod, студия-разработчик отказывается возвращать деньги тем, кто приобрел Fallout 76 и обнаружил, что игра не запускается.

Bethesda мотивирует свое решение тем, что согласно правилам цифрового магазина Bethesda.net нельзя получить деньги за игру обратно, если она уже вышла и вы ее загрузили.

Хотя небольшие проблемы и глюки ожидаются с выпуском большинства новых игр, Fallout 76 запущен с патчем на 56 ГБ, который оказался лишь отправной точкой для решения проблем,
– отметил представитель Migliaccio & Rathod Бруно Ортега-Толедо.

Кроме того, юрист подчеркнул, что геймеры, которые пытались получить возмещение из-за множества сбоев в игре, не смогли этого сделать, так как они загрузили игру.

Скріншот з гри Fallout 76

Скриншот из игры Fallout 76

Если у представителей Migliaccio & Rathod наберется достаточно обращений игроков относительно подобных инцедентов, то адвокаты смогут подать коллективный судебный иск против Bethesda. Отметим, что юридическая фирма имеет большой опыт в судебных делах о правах потребителей, а против Bethesda ни разу не подавали иск в суд.

Сейчас разработчик игры Fallout 76 никак не комментирует подобную информацию.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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