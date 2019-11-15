На шаг ближе к пилотируемым полетам: SpaceX провела успешные испытания корабля Crew Dragon
Компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon. Этот этап позволяет компании перейти к испытательным полетам уже в ближайшие месяцы. В случае успешности будущих испытаний – SpaceX будет готова к запуску людей в космос на Crew Dragon уже в следующем году.
Испытания двигателей проходили 14 ноября. Об успешном их завершении стало известно из твиттера компании Илона Маска.
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Проверенные двигатели являются частью системы аварийного спасения (САС) Crew Dragon. Это важная часть космического корабля, которая активируется, если при запуске случится авария.
Crew Dragon предназначен для полетов в космос на ракете Falcon 9, но если по какой причине ракета выйдет из строя в воздухе, аварийные двигатели корабля отнесут его на безопасное расстояние от ракеты, после чего он приземлится, используя парашюты.
Предварительные испытания двигателей, проходивших в апреле 2019 закончились неудачей. Во время испытаний капсула Crew Dragon взорвалась. В SpaceX немедленно начали выяснять причину аварии и через несколько месяцев сообщили, что из-за негерметичности клапана часть окислителя из баков вытекла в другую систему и в результате цепной реакции произошел взрыв.
SpaceX уже провела испытания стыковки Crew Dragon с МКС, а также его парашютов. Последним испытанием станет отправка двух астронавтов НАСА (Боба Бенци и Дуга Херли) на МКС, после чего SpaceX сможет заниматься доставкой экипажей станции на регулярной основе.
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и администратор NASA Джим Брайденстайн рассчитывают, что полет Crew Dragon с астронавтами может произойти уже в первой половине 2020 года. Доставка людей на МКС станет главным достижением коммерческого проекта Commercial Crew Program, в котором, кроме SpaceX, участвует Boeing со своим космическим кораблем Starliner.
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