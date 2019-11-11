На сколько выросли заказы украинцев с AliExpress с начала года: данные Укрпочты

Количество доставленных в Украину заказов с китайского AliExpress за десять месяцев 2019 года выросло на 70%. Примерно треть заказов – товары, которые стоят меньше, чем 2 доллара.

За январь-октябрь в Украину из Китая доставлены более 20 миллионов отправлений. В Укрпочте такую ​​активность связывают с запуском эконом-сервиса доставки без отслеживания товаров стоимостью до 2 долларов, а также возможности частичного отслеживания товаров, которые стоят до 5 долларов.

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Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. Более 30% китайских отправлений - это товары, стоимостью до 2 долларов,

- сообщила Укрпочта.

Кто заказывает с AliExpress?

Большинство заказчиков - украинцы в возрасте 24-35 лет.

Что чаще всего заказывают?

телефоны и аксессуары;

электронику;

автотовары.

Какие области самые активные заказчики с AliExpress?

Киевщина;

Днепропетровщина;

Харьковщина.

В эти три области Укрпочта доставила 56% всех заказанных посылок.

К слову, недавно основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма посетил Украину и выступил на Киевском международном экономическом форуме.

Обратите внимание! 11 ноября в 10:00 (по Киеву) на AliExpress стартовала ежегодная распродажа, приуроченная ко Дню холостяка. В некоторых магазинах скидки могут достигать 90%.

Что такое Aliexpress?

Это китайский аналог сервисов Amazon и eBay. Сайт помогает малым предприятиям продавать свою продукцию клиентам по всему миру. Сервис доступен на английском, испанском, нидерландском, французском, итальянском, польском, португальском и русском языках. Интересно, что AliExpress не позволяет покупателям в Китае делать заказ на сайте, несмотря на то, что все розничные торговцы являются китайцами.