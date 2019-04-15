На смартфоне OnePlus 6T запустили Windows 10 и игру Call of Duty: видео

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На смартфоне OnePlus 6T запустили Windows 10 и игру Call of Duty
На смартфоне OnePlus 6T запустили Windows 10 и игру Call of Duty / Mashable

В начале месяца на смартфоне OnePlus 6T запустили операционную систему Windows 10, однако тогда она функционировала нестабильно. Однако, программисту Басу Тиммеру удалось добиться полноценной работы десктопной операционки на смартфоне.

Как отмечает 4PDA, кроме того Тиммер запустил на мобильном устройстве игру Call of Duty: Modern Warfare 2.

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Детали запуска Windows 10. Программист добился нормальной работы Windows 10 на OnePlus 6T с поддержкой сенсорного управления во многих приложениях, включая Google Chrome. Отметим, что для запуска на смартфонах Бас Тиммер использует ARM-версию Windows 10.

Запуск Windows 10 на смартфоне OnePlus 6T – смотрите видео

 

Во втором ролике демонстрируется работа многозадачности Windows 10 с возможностью переключения между несколькими приложениями.

Особенности работы игры Call of Duty: Modern Warfare 2 на смартфоне. Главное – Тиммер сумел запустить на смартфоне Call of Duty: Modern Warfare 2, используя встроенный в Windows эмулятор для x86-приложений и драйверов для видеоускорителя Adreno. Шутер поддерживает управление с помощью внешнего контроллера, но из-за низкой частоты кадров играть в него некомфортно.

Запуск игры Call of Duty: Modern Warfare 2 на смартфоне OnePlus 6T – смотрите видео

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Теги: Техно Смартфоны Windows 10 OnePlus Игры Новости Техно
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