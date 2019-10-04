На спутнике Сатурна обнаружили органику: что это означает

В NASA сообщили, что в океане Энцелада (спутник Сатурна) обнаружили органические соединения. К такому выводу пришли на основе данных, которые собрала автоматическая станция Кассини.

Эти данные обнародованы в научном журнале по астрономии и астрофизике Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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О чем свидетельствует открытие? Конечно, это не значит, что на спутнике Сатурна "есть жизнь". Однако, в теории она могла быть. Это важный этап в исследовании небесных тел.

Ранее ученые уже находили следы органических соединений на Энцеладе, однако невозможно было определить их конкретный вид.

Энцелад покрыт льдом и снежно-белой поверхностью. Он является шестым по размеру спутником Сатурна. Его ядро заполнено водой – необходимой составляющей существования живых микроэлементов. Именно в ледяных частицах станция Кассини обнаружила органические соединения.

В частности, там присутствуют азотсодержащие и кислородсодержащие соединения, которые приводят к образованию "строительных блоков" жизни, известных как аминокислоты.

Миссия Кассини

Что известно о миссии Кассини?

Автоматизированный космический аппарат запустили в октябре 1997 года. Он достиг системы Сатурна в 2004 году. В апреле 2014 года NASA сообщило, что аппарат обнаружил доказательства существования крупного подземного океана жидкой воды на Энцеладе, спутнике Сатурна.



Еще тогда ученые заявляли, что подземный океан свидетельствует о том, что Энцелад является одним из самых вероятных мест в Солнечной системе, где может существовать жизнь.

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