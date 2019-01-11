На телескопе Hubble вышла из строя основная камера

На борту космического телескопа Hubble состоялся очередной сбой. По сообщениям NASA, произошло нештатное отключение прибора Wide Field Camera 3 (WFC-3) – наиболее технологически совершенного инструмента орбитальной обсерватории.

Эта камера была смонтирована на борту телескопа во время сервисной миссии в мае 2009 года: она пришла на смену прибора Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC-2).

Читайте также: Ученые предположили, во что может превратиться Солнце

Система WFC-3 позволяет получать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом диапазонах электромагнитного спектра. Благодаря камере сделано множество замечательных снимков космических объектов.

Сообщается, что инструмент WFC-3 прекратил работу 8 января 2019 года из-за аппаратной проблемы. С чем именно связан сбой, не уточняется.

Космический телескоп Hubble остался без основной камеры

NASA отмечает, что другие научные инструменты Hubble продолжают работать. Что касается системы WFC-3, то в ней предусмотрены резервные электронные схемы, которые при необходимости будут активированы по командам с Земли.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно