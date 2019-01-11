На телескопе Hubble вышла из строя основная камера

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На телескопе Hubble вышла из строя основная камера
На телескопе Hubble вышла из строя основная камера / Фото из свободных источников

На борту космического телескопа Hubble состоялся очередной сбой. По сообщениям NASA, произошло нештатное отключение прибора Wide Field Camera 3 (WFC-3) – наиболее технологически совершенного инструмента орбитальной обсерватории.

Эта камера была смонтирована на борту телескопа во время сервисной миссии в мае 2009 года: она пришла на смену прибора Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC-2).

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Система WFC-3 позволяет получать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом диапазонах электромагнитного спектра. Благодаря камере сделано множество замечательных снимков космических объектов.

Сообщается, что инструмент WFC-3 прекратил работу 8 января 2019 года из-за аппаратной проблемы. С чем именно связан сбой, не уточняется.

Космічний телескоп Hubble залишився без основної камери

Космический телескоп Hubble остался без основной камеры

NASA отмечает, что другие научные инструменты Hubble продолжают работать. Что касается системы WFC-3, то в ней предусмотрены резервные электронные схемы, которые при необходимости будут активированы по командам с Земли.

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Теги: Техно Космос NASA Hubble
Источник: Техно
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