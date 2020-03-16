На Tesla можно играть в компьютерные игры: как это происходит

Электромобиль Tesla уже давно перестал быть просто средством транспортировки. Теперь машина способна быть еще и игровым компьютером. Сейчас на ней можно поиграть в Crysis, Doom, Halo и тому подобное.

Как сделать Tesla игровой

Чтобы на электромобили Tesla можно было играть в игры, владельцам автомобилей нужно будет предварительно установить приложение в бортовую развлекательную систему.

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Чтобы запускать игры, которые доступны для ПК, в Tesla нужна программа Rainway. Эта программа доступна для моделей:

Model 3,

Model S,

Model X.

В целом, таким образом можно запускать любую игру для компьютера.

well here it is. every PC game can now be played on your Tesla via @RainwayApp right now!@elonmusk, 2B says call me. pic.twitter.com/OqJeB5FGpG — Andrew Sampson (@Andrewmd5) March 8, 2020

Как это работает

Программа Rainway использует стримингову технологию, поэтому фактически процесс игры происходит на домашнем ПК или удаленном сервере. Далее видеопоток поступает в электромобиль, и появляется на встроенном экране. Поэтому, геймру надо быть готовым к некоторым задержкам в скорости реагирования.

Также владельцы Tesla можно будет использовать геймпады игровых приставок USB PlayStation 4 и Xbox One.

Как известно, в электромобили Tesla встроена развлекательная платформа Tesla Arcade с популярными играми. Среди них Cuphead, Beach Buggy, Star Dew Valley, Lost Backgammon. Для управления можно использовать руль и педали самого электромобиля.

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