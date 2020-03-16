На Tesla можно играть в компьютерные игры: как это происходит
Электромобиль Tesla уже давно перестал быть просто средством транспортировки. Теперь машина способна быть еще и игровым компьютером. Сейчас на ней можно поиграть в Crysis, Doom, Halo и тому подобное.
Как сделать Tesla игровой
Чтобы на электромобили Tesla можно было играть в игры, владельцам автомобилей нужно будет предварительно установить приложение в бортовую развлекательную систему.
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Чтобы запускать игры, которые доступны для ПК, в Tesla нужна программа Rainway. Эта программа доступна для моделей:
- Model 3,
- Model S,
- Model X.
В целом, таким образом можно запускать любую игру для компьютера.
Как это работает
Программа Rainway использует стримингову технологию, поэтому фактически процесс игры происходит на домашнем ПК или удаленном сервере. Далее видеопоток поступает в электромобиль, и появляется на встроенном экране. Поэтому, геймру надо быть готовым к некоторым задержкам в скорости реагирования.
Также владельцы Tesla можно будет использовать геймпады игровых приставок USB PlayStation 4 и Xbox One.
Как известно, в электромобили Tesla встроена развлекательная платформа Tesla Arcade с популярными играми. Среди них Cuphead, Beach Buggy, Star Dew Valley, Lost Backgammon. Для управления можно использовать руль и педали самого электромобиля.
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