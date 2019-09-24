На Венере могла существовать жизнь – интересное исследование

На Венере мог существовать стабильный климат в течение миллиарда лет. Однако, из-за неизвестной пока катастрофы климат претерпел кардинальные изменения. В тот период на планете могли быть глубокие океаны и умеренный климат.

Как пишет Science alert, группа ученых провела математическое моделирование 3D GCM (модель общей циркуляции). Поэтому они пришли к выводу, что Венера долгое время имела жидкую воду, тектонические плиты и стабильный умеренный климат.

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О чем это свидетельствует. Ученые предполагают, что там существовали глубокие (310 метров) и мелкие (10 метров) океаны от 20 до 40 градусов по Цельсию. Также они предполагают, что существовал водный мир, где океан покрывает всю планету.

Ученые считают, что очень жаркий и токсический климат появился 700 миллионов лет назад, возможно, вследствие интенсивной вулканической активности. Ученые убеждены, что, если предположения правильные, экзопланеты в так называемой "зоне Венере" могут содержать жидкую воду и умеренный климат.

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