Над Австралией пролетели сразу 2 больших метеорита: видео

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Метеорит над Австралией
Метеорит над Австралией / theaustralian.com.au

Над территорией Австралии недавно пролетело два крупных метеорита. Небесные тела пролетали над континентом в промежутке несколько дней. Оба метеорита можно было увидеть невооруженным глазом.

Как передает Naked Science, первый метеорит пролетел над севером континента. Местные увидели яркую вспышку, а видеорегистраторы зафиксировали его падение.

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Еще один метеорит пролетел над Австралией через два дня. Как рассказал астроном Дэвид Финли, этот объект имел диаметр как внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, и весил от 20 до 40 тонн. Он летел со скоростью 40 тысяч километров в час.

Первый метеорит над Австралией: видео

Чем все закончилось. Если бы один из метеоритов столкнулся с поверхностью Земли, то образовался бы сверхмощный взрыв. Но оба небесных тела разорвались в воздухе, а их обломки упали в воды океана.

При чем обломки второго метеорита упали всего в 400 километрах от города Аделаиды.

Второй метеорид над Австралией: видео

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Теги: Новости Техно Техно Космос Астероид Австралия
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