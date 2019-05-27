Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска: захватывающие фото и видео

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Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска
Над Украиной пролетели десятки спутников Илона Маска / 24 канал

Над территорией Украины пролетели около 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска. Их запустили в космос для глобального интернет-проекта в ночь 26 мая.

Компания SpaceX начала запуск на орбиту Земли спутников еще в четверг, 23 мая. Каждый из них должен был пролетать вокруг планеты на расстоянии 550 километров от поверхности.

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В частности, увидеть их могли и украинцы. Специалисты даже назвали время, когда они пролетали над разными городами Украины. Да, над Киевом спутники пролетели в 22:09, 23:45, 1:23 и 4:15; над Харьковом в 22:03, 23:40, 1:17, 2:54 и 4:31; над Львовом в 22:02, 23:38, 1:15, 2:52 и 4:29.

Как спутники пролетали над Украиной: фото 24 канала

Почему Илон Маск запустил спутники в космос? Это первый из многих запланированных запусков Starlink – собственных аппаратов SpaceX. Отмечается, что эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания хочет запустить в космос еще тысячи таких спутников.

Смотрите видео: над Украиной зафиксировали спутники Маска

 

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Теги: Техно Новости Украины Новости Киева Новости Техно Илон Маск SpaceX Космос Новости Харькова Новости Львова
Источник: 24 канал
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