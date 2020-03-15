Нагрузка на сайт ДРУГ увеличилось в 24 раз за сутки, – МИД

На днях в Министерстве иностранных дел Украины создали сайт, имеющий сокращенное название ДРУГ. С его помощью государство может определить местонахождение граждан Украины и быстро информировать их на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом. Сейчас сайт работает с перебоями из-за большой нагрузки.

Только за последние сутки нагрузка на систему увеличилась более чем в 25 раз, сообщил МИД в телеграмм-канале "Коронавирус: информация от МИД".

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Мы работаем над оперативным решением технических проблем. В случае возникновения проблем с регистрацией в системе, пожалуйста, подождите и повторите попытку немного позже,

– отметили в сообщении.

Что известно о системе ДРУГ?

ДРУГ – это аббревиатура проекта Добровольной регистрации украинских граждан. Его создали для того, чтобы в МИД знали местонахождение своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой вы зарегистрировались, система пришлет актуальную информацию в виде текстового сообщения на ваш номер телефона или электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины будут иметь возможность установить связь с вами, или с лицами, которых вы указали в анкете.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысяч человек.

Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более В большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение и ввели чрезвычайное положение.

Ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом Covid-19. На исследования уйдут несколько месяцев и, вероятно, вакцина и лекарства против коронавируса будут доступными.

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