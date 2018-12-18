Наиболее ожидаемые игры 2019 года в Steam: рейтинг Valve

Компания Valve опубликовала список самых ожидаемых игр в Steam. Рейтинг поможет тем, кто привык планировать заранее: с его помощью можно определиться, во что поиграть в 2019 году.

Об этом сообщает 4PDA.

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Журналисты отмечают, что на странице, скорее всего, значатся игры, которые в последнее время чаще всего отмечали как желаемое, то есть он не отражает сведений за весь период существования магазина. Вероятно, рейтинг будет постепенно меняться, однако прямо сейчас он дает хорошее представление о том, какие новинки мы будем чаще всего обсуждать в 2019 году.

Трейлер игры Sekiro: Shadows Die Twice – смотрите видео

Список лидеров отрывает самурайский экшен Sekiro: Shadows Die Twice, следом – ремейк легендарной Resident Evil 2, а замыкает тройку Metro Exodus. Полностью первая десятка выглядит так:

Sekiro: Shadows Die Twice (дата выхода: 22 марта) Resident Evil 2 (дата выхода: 25 января) Metro Exodus (дата выхода: 15 февраля) Devil May Cry 5 (дата выхода: 8 марта) Total War: Three Kingdoms (дата выхода: 7 марта) Biomutant (дата выхода: 2019) The Outer Worlds (дата выхода: 2019) Left Alive (дата выхода: 5 марта) Atlas (дата выхода: 19 декабря 2018 года) Tom Clancy's The Division 2 (дата выхода: 15 марта)

К сожалению, скоротать длинные новогодние каникулы с этим сборником не удастся, но для январских выходных найдутся и другие занятия. Например, совсем скоро в Steam должна стартовать грандиозная распродажа.

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