Появился оригинальный сервис, который помогает украинцам экономить на покупках бытовой техники и электронных гаджетов, и главное – не переплачивать за них. За справедливую цену отвечает "Найс Прайс".

Новая программа запущена в сети Фокстрот с 1 июля. Действовать она будет на постоянной основе.

О "Найс Прайс" подробно

Согласитесь, для многих потребителей покупка бытовой техники или нового гаджета – чрезвычайное событие, полное положительных эмоций и переживаний. Прежде, чем отправиться на шопинг или заказать онлайн, мы тщательно изучаем характеристики и отзывы о товаре, сравниваем с аналогами и, конечно же, мониторим цены в интернете и в разных магазинах, чтобы не заплатить больше рыночной стоимости. Вместе с тем, важно, чтобы техника была официально сертифицирована в Украине и имела гарантию от производителя.

Сеть Фокстрот становится еще ближе к покупателям и предлагает обновленный сервис по защите справедливой цены, который ранее имел название "Копейчужка" и был очень популярен среди украинцев. Его усовершенствованное продолжение – программа "Найс Прайс" – уникальный продукт бренда Фокстрот, нацеленный предоставить своим клиентам оптимальное предложение цены и качества. И если старая программа действовала для ограниченного ряда товаров, то ее windows-версия позволяет покупать товары практически из всего представленного ассортимента по самой выгодной цене.

Стоит только показать менеджеру или продавцу фото ценнике или скриншот, сделанные в другой сети (или отправить онлайн), – и Фокстрот продаст технику по такой же цене.

Еще и бывает так, когда на следующий день после долгожданной покупки вы видите, что цена на такую же позицию упала. Обидно, не так ли? В Фокстрот готовы и к таким вызовам: если в течение трех дней с момента покупки цена на купленный товар в этой сети снизится, по обращению покупателя продавец вернет разницу бонусами на карточку Программы лояльности.

"Проведена длительная работа для того, чтобы реанимировать любимую нашими покупателями "Копейчужку" и вдохнуть в нее новую жизнь. Программа защиты справедливой цены в Фокстрот стала более выгодной, доступной и удобной. Мы убеждены, что покупатели обязательно протестируют этот сервис и будут пользоваться им постоянно", – отметила Наталья Ставрати, маркетинг директор сети Фокстрот.

Три шага к справедливой цене

Чтобы воспользоваться привилегиями сервиса, необходимо быть участником Программы лояльности Фокстрот (кстати, она уже охватывает 9,8 млн украинцев) или пройти регистрацию одним из удобных способов, указанных на сайте. А потом, определившись с необходимой техникой или гаджетом:

Шаг 1. Найти самую низкую цену на него из предложенного перечня магазинов.

Шаг 2. Заполнить заявку на сайте/или обратиться в контакт-центр/или к сотруднику магазина (на выбор).

Шаг 3. Получить промокод со скидкой на товар.

Чтобы получить компенсацию за снижение цены уже приобретенного товара в Фокстрот или на foxtrot.ua, нужно не позже 3 дней со дня его покупки позвонить в call-центр сети и оформить соответствующую заявку. Бонусы поступят в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки. Тратьте их на любые последующие покупки в Фокстрот, ведь 1 бонус приравнивается 1 гривне.

Для покупателя "Найс Прайс" – это:

Экономия времени и средств;



Конкурентная цена: найдете дешевле – Фокстрот снизит цену;



Возможность получить компенсацию бонусами, если цена упадет после покупки.

Ну что, гоу проверять?

Подробнее о программе здесь.

*Найс Прайс действует, если вы найдете более низкую цену на товары в таких магазинах: "Комфи" и интернет-магазин "Комфи" (comfy.ua), магазины сети "Эльдорадо" и интернет-магазин "Эльдорадо" (eldorado.com.ua), магазины сети "Эпицентр" и интернет-магазин 27.ua (epicentrk.ua), интернет-магазин "Розетка" (rozetka.com.ua), магазины сети "Алло" и интернет-магазин "Алло" (allo.ua).