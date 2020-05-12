Найти качественные приложения в Google Play станет проще: объясняем, что изменится

В Google Play можно найти тысячи интересных тайтлов, однако сам процесс поиска порой бывает затруднительным – чтобы отыскать приложение, не зная его названия, приходится перелистывать сотни страниц в разных категориях. Вскоре ситуация изменится к лучшему – в сети появилась информация о новой версии интерфейса.

Магазин приложений от Google получит более дружественный к пользователю интерфейс, рассказывает Android Police.

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Впервые фильтры в Google Play появились в 2017 году, но их количество было ограничено, а список отсортированных только по жанром игр или приложений часто получался слишком длинным.

В сети уже появились скриншоты обновленного интерфейса магазина, который призван изменить к лучшему ситуацию с поиском приложений. Google уже приступила к тестированию улучшенной системы поиска в фирменном каталоге Android-софта.



Обновленный интерфейс фильтрации в Google Play

Что нового появится в Google Play

Среди новых инструментов фильтрации ожидается выборка по рейтингу (например, будут учитываться только приложения, которые получили не менее 4 или 4,5 "звезд"). Кроме того, пользователи смогут выбирать критерии отбора новинок и приложений, одобренных редакторами Google Play, или комбинировать все три фильтра.

Пока новая система поиска доступна только на некоторых устройствах. Дата глобального обновления магазина приложений еще не объявлена.

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