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В Раде решили обложить налогами Google, YouTube, Apple и Netflix

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В Украине может появиться 20% налог на электронные услуги Google, YouTube, Apple и Netflix / sky

В Украине может появиться новый налог, который приведет к удорожанию сервисов таких ІТ-гигантов, как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и других. Соответствующий законопроект под номером №2634 уже зарегистрирован. Он предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги компаний нерезидентов.

С проектом закона можно ознакомиться на официальном сайте парламента. Автором инициативы является "слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Для чего хотят ввести налогообложение ІТ-гигантов

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги проводится без надлежащего налогообложения. Следовательно, по мнению авторов закона, это напрямую приводит к значительным потерям государственного бюджета, а кроме того создает неконкурентную среду для аналогичных компаний резидентов.

На кого именно повлияет закон

Если такой закон примут, то подорожание на 20% могут произойти с любыми услугами, которые пользователи получают через интернет от компаний-нерезидентов (а это все международные корпорации такие, как Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress).

Стоит отметить, что это распространится и на другие сферы E-commerce, то есть размещение рекламы на таких платформах, как YouTube, Facebook и Google тоже существенно вырастет в цене.

В законопроекте указан перечень электронных услуг. В частности, ими будут считаться:

  • Поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
  • Поставка аудио, видео, игр, азартные игры, и услуги по участию в таких играх;
  • Предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
  • Доступ к облачным технологиям;
  • Поставки (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • Оказание услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

В перечень не входят услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не по сети, ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставления доступа к сети.

Международным корпорациям нужно будет зарегистрироваться как нерезидентам – плательщикам налога на добавленную стоимость. Раз в квартал они будут обязаны подавать упрощенную налоговую декларацию, в которой будут указывать стоимость оказанных услуг за отчетный налоговый период и сумму налога.

Международный опыт

Интересно, что в той же пояснительной записке создатели законопроекта ссылаются на опыт Российской Федерации, где с января 2017-го года заработал аналогичный закон.

Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится привычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т. д,
– говорится в документе.

В контролирующем органе РФ, за время введения налога, зарегистрировались 1580 компаний, среди которых Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и другие.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Верховная Рада Законодательство Техно Facebook Apple Google YouTube Слуга народа IT-бизнес
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