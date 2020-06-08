Космическое агенство NASA организовало конкурс на систему машинного обучения, которая поможет стимулировать разработку автономного космического корабля. В ходе конкурса "Предпринимательский вызов" в три этапа разыграют до 1 миллиона долларов.

Участникам нужно предоставить документы с описанием технологии и сферы их применения. Во второй тур пройдут до 20 групп. Им предстоит организовать живую презентацию своих идей. В последний, третий раунд допустят десять команд, которые получат до 20 тысяч долларов за свои идеи.

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Они же должны будут предоставить полное технологическое обоснование своих идей, после чего финалисты получат до 80 тысяч долларов каждый. Победителей объявят на конференции по инновациям и возможностям, которая запланирована на конец этого года.

Какие направления интересуют NASA

Принимаются заявки, касающиеся следующих тем:

продвинутое машинное обучение и искусственный интеллект для автономных космических аппаратов и наземных роверов, а также для наблюдения за Землей и предсказаний стихийных бедствий;

усовершенствованная масс-спектрометрия для выявления жизнедеятельности и других научных исследований, с использованием приборов, которые выходят за рамки современного уровня в области мощности и малой массы, а также с использованием инновационных технологий отбора проб;

квантовые датчики, которые дают высокоточные оценки гравитации, магнитных полей, темной энергии и других измерений с целью поддержки науки в NASA.

Срок подачи документов завершится 26 июня. Подать заявку на участие можно здесь.