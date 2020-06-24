Красивые визуализации – это одна из функций "Планетарного генератора спектра". Джеронимо Вильянуэва, ученый-планетолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд, США), создал симуляцию заката на Уране во время разработки компьютерной модели для возможной будущей миссии на эту планету.

Такая модель помогла бы ученым интерпретировать результаты фотометрии зондом атмосферы Урана. Для проверки точности своих вычислений Вильянуэва смоделировал цвета атмосфер других планет, в результате получилось впечатляющее видео.

Интересно SpaceX строит плавающие космодромы сверхтяжелого класса для путешествий на Марс и Луну

На видео демонстрируются закаты на Земле, а также Венере, Марсе, Уране и Титане

Симуляция не является полностью достоверной, но имеет под собой широкую научную основу. Она, по сути, уже является новой функцией широко используемого учеными онлайнового инструмента под названием "Планетарный генератор спектра". Его Вильянуэва разработал совместно с коллегами из NASA. Генератор помогает ученым воссоздать то, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет, спутников и комет – чтобы лучше понять, из чего состоят их атмосферы и поверхности.