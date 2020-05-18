NASA ввело нормы деятельности на Луне

Американское космическое агентство представило принципы, которые должны соблюдать страны, которые хотят участвовать в лунной программе "Артемида". Частично они повторяют договор о космосе прошлого века, частично – описывают нормы частной добычи и использования ресурсов спутника.

Как сообщает Space News, директор NASA Джим Брайденстайн представил Artemis Accords – серию двусторонних соглашений между США и другими странами, желающими сотрудничать в рамках космической программы "Артемида". В них изложены все виды деятельности по исследованию Луны, за исключением лунной орбитальной станции Gateway – ее работа будет описана в отдельном документе, который станет дополнением к действующему соглашению о международном сотрудничестве на МКС.

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Как мы пройдем весь путь к поверхности Луны и каковы требования и стандарты, которым необходимо отвечать, чтобы добраться до нее? Нам нужна структура сотрудничества на поверхности Луны,

– заявил Брайденстайн во время встречи Консультативного Комитета NASA.

Что содержат "Нормы деятельности на Луне"

В Artemis Accords нашли отражение некоторые аспекты Договора о космосе 1967 года и других космических соглашений. В частности, в соглашениях говорится о проведении лунных исследований в мирных целях, регистрации космических объектов и оказании экстренной помощи. Также в документе отмечается необходимость соблюдения прозрачности планов и операций, возможности технического взаимодействия космических систем и свободной публикации научных данных. Вспомнили также о необходимости защиты мест посадки "Аполлона" и лунных миссий, а также соблюдении указаний ООН по долгосрочному устойчивому развитию космоса.

Отдельными пунктами отмечено создание "зон безопасности" вокруг регионов, в которых работают NASA и его партнеры, и право добывать и использовать лунные ресурсы.

"Страны всего мира выразили желание стать частью этого, это часть государственной власти, – заявил Брайденстайн. – Тогда мы сказали, хорошо, если вы хотите быть частью этого, вот нормы поведения, которое мы от вас ждем.

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Как будет проходить миссия по высадке на Луну

"Артемида" – космическая программа NASA по возвращению человека на Луну. В ее рамках в 2024 году на Луну должна ступить первая женщина и следующий мужчина. Кроме того на орбите Луны будет построена небольшая станция Gateway, которая станет, по сути, пунктом пересечения между Землей и спутником. Именно с окололунной станции астронавты будут спускаться непосредственно на поверхность Луны, используя посадочный модуль.

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