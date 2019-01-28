NASA будет защищать Землю от астероидов

Пока Илон Маск готовится к экспедиции на Марс, китайцы штурмуют Месяц, а россияне рассказывают, как они всех опередят и везде создадут колонии – американцы сосредоточились на новом задании. Американское космическое агентство NASA начало разработку защиты Земли от астероидной опасности.

Агентство взялось за выпуск и тестирование зондов, которые должны сбивать метеориты с их орбит таким образом, чтобы те не попали по нашей планете. В этой программе им помогают европейцы. Впрочем, речь идет не только об "эффекте бильярдного шара".

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Удар большого астероида может просто уничтожить все человечество. Если, скажем, завтра орбитальные телескопы зафиксируют подобное небесное тело, которое будет следовать по курсу столкновения с Землей – Земле, откровенно говоря, не будет, чем защититься. Ни одной хотя бы немного эффективной системы предотвращения подобной катастрофы ни у одной страны мира нет.

Как разлучить "близнецов"?

Теперь, считает NASA, это должно измениться. Агентство начало разработку и подготовку космических зондов, которые должны "отбивать" угрожающие астероиды в космосе. Первый практический эксперимент по такому "отражению" запланировано провести в октябре 2022 года. Если получится – на орбиту Земли будет выведена целая эскадра подобных зондов, которые будут следить за угрозами в полной боевой готовности – на всякий случай.

Объектом для эксперимента был выбран двойной астероид Дидимос – две сравнительно большие космические каменюки, которые летают рядом друг с другом. Большая из них имеет примерный диаметр в 800 метров, меньшая – около 150 метров. Оба «близнеца» передвигаются по космосу на расстоянии около километра друг от друга. Подобные двойные астероиды случаются довольно часто – примерно каждый шестой метеор, который вращается вокруг земли, состоит по крайней мере из двух объектов.

Проблема заключается в том, что, если астероид подобных размеров действительно ударит по Земле – случится беда. Его масса позволит ему достичь земной поверхности и не сгореть в атмосфере, а взрыв, который может повлечь такая «бомба», будет разрушительнее, чем взрыв ядерной боеголовки. С другой стороны – на самом деле, нет никакой необходимости отправлять к такому небесному телу корабли с астронавтами или запускать в космос те же ядерные ракеты, как это делали герои многочисленных "апокалиптических" блокбастеров. Достаточно просто крепко ударить по астероиду, чтобы изменить его орбиту таким образом, чтобы он пролетел мимо Земли – и пусть себе летит дальше...

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Именно таким "космическим бильярдом" и желают заняться американские ученые. 500-килограммовый зонд с названием "Дарт" должен 7 октября 2022 года как можно сильнее толкнуть меньший из "братьев-Дидимосов", разогнавшись для этого до скорости в 21 600 километров в час. Этот толчок должен изменить орбитальную скорость астероида всего на 0,4 миллиметра в секунду – вроде бы и немного, но достаточно, чтобы этот эффект можно было бы зафиксировать и измерить при помощи земных телескопов. Если удастся – это будет доказательством, что изменение импульса или "эффект бильярдного шара" функционирует и в космосе. В этом и сейчас никто не имеет особых сомнений, но все же следует подобные вещи проверять на практике.

Как попасть пулей в пулю?

На самом деле, попасть в космосе в подобную цель – дело не такое уж простое. Есть такая ковбойская речевка – мол, легче через океан попасть пулей в пулю. Оно, наверное, и вправду легче, потому что здесь придется попасть маленьким (по космическим масштабам) зондом в чуть больший астероид, через миллионы километров "мирового океана", да еще и при условии, чтоэ тот астероид летит с бешеной скоростью.



NASA будет дробить астероиды

Для этого придется как можно лучше подготовиться и прицелиться. Еще и сделать это заранее. "Стартовое окно" для зонда Dart (имеется в виду не стрелочка, которой целятся в мишень в известной игре, а аббревиатура Double Asteroid Redirection Test) размером 12,5 на 2,4 метра будет открытым с конца декабря 2020 года до мая 2021 года. Именно в этот временной промежуток надо будет запустить ракету, чтобы зонд добрался до Дидимоса. Раньше или позже – и он пролетит мимо.

На момент рандеву "Дарта" и Дидимоса двойной астероид массой примерно в 530 миллионов тонн будет находиться на расстоянии примерно в 11 миллионов километров от Земли. Автоматическая и автономная навигационная система должна побеспокоиться о том, чтобы зонд действительно попал в метеор, а бортовая камера должна все это снять и передать на Землю.

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На самом деле, открытый 11 апреля 1996 года двойной астероид Дидимос никакой опасности для Земли не представляет – его, собственно, и выбрали для эксперимента именно потому, что его орбита проходит достаточно далеко от нашей планеты и даже в случае, если удар зонда сдвинет его в какую-то неправильную сторону – он все равно обойдет Землю на большом расстоянии. Идеально для теста.

А проверяться будет не только сама концепция "бильярдного шара". Речь идет еще и о проверке нового электрического (ионного) двигателя NEXT-C – и эта проверка может оказаться разве что не важнее, чем игра в "космический бильярд". Потому что ионный двигатель, желанный поколениями исследователей – это, практически, ключ ко всей Солнечной системе. Космические корабли с таким двигателем и в самом деле смогут, как мечтает Илон Маск, обеспечить основание колоний на Марсе, а уже Луна станет своеобразным "задним двором" Земли.

Впрочем, до этого еще дожить надо, а пока первый космический ионный двигатель, разработанный учеными из исследовательского центра Гленна в Кливленде, будет установлен на Dart. Зонд будет оборудован солнечными батареями, которые должны подпитывать двигатель в дороге. Ионный поток обеспечит зонду нужную скорость.

Вместе и метеоры бить легче

Хотя программа Dart считается разработкой NASA и университета Джона Хопкинса, без международного сотрудничества здесь не обошлось – собственно, как и в любом космическом проекте. В осуществлении программы американским ученым помогают их европейские коллеги из космического агентства ESA. Они разрабатывают собственный, дублирующий зонд, который тоже должен лететь к астероиду Дидимосу. Зонд "Гера" должен стартовать в 2023 году и лететь за "Дартом", чтобы иметь возможность записать данные о столкновении американского зонда с метеором – дублирование в космосе никогда не помешает, данные должны добраться до Земли любой ценой.

Кроме того, ESA дала задание частной исследовательской компании GomSpace разработать наносателлит, который нужно будет высадить на меньшем из астероидов Дидимос (его еще называют Дидимун). Зонд "Ювентас" стоимостью в 400 тысяч евро и размером примерно с коробку для ботинок должен измерить поле тяготения астероида и его внутреннюю структуру.

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Эти данные тоже важны для разработки устойчивой технологии отражения астероидов от Земли. Потому что поведение каждого такого объекта при столкновении напрямую зависит от того, из чего он состоит, какую имеет плотность и рельеф поверхности. Никто же не желает огреть астероид так, чтобы он, например, развалился вместо того, чтобы отскочить, а осколки посыплются на Землю...

Пока человечество продолжает оставаться беззащитным перед ударами астероидов – нет никакой техники, нет никакой концепции. Нынешний эксперимент – это лишь первый шаг. Даже, если он будет удачным – пройдут десятки лет, пока система защиты будет полностью укомплектована и готова. Можно лишь надеяться, что к тому моменту человечество выживет – или астероиды не упадут, или сами себя не поубиваем... А вслед за Маском расселимся по Солнечной системе.

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