NASA готовит интересный проект о Луне: что об этом известно

NASA выступила с инициативой собрать воспоминания людей о времени, когда космонавт Нил Армстронг ступил на Луну, и рассказать, где они были летом 1969-го. Космическое агентство готовится к 50-летию миссии "Аполлон-11" – празднование начнется 20 июля, и в рамках этой подготовки просит общественность прислать аудиозаписи воспоминаний об историческом событии.

NASA планирует использовать некоторые записи в своих проектах в социальных сетях, а также в рамках запланированного "аудиосериала", посвященного исследованию Луны и миссиям "Аполлон".

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Устные рассказы о событии от людей, которые были непосредственно вовлечены в миссию, уже есть. У NASA огромный архив интервью с участниками миссий и программ на протяжении многих лет. Например, стенограмма интервью с Нилом Армстронгом занимает 106 страниц. Но этот проект ориентирован на сбор впечатлений обычных людей, которые были сторонними наблюдателями.

Смотрите видео с предложением от NASA:

По данным NASA, около 530 миллионов людей смотрели прямую трансляцию первой посадки на Луну. Некоторые из них были слишком молоды, чтобы помнить об этом, много кто мог умереть за пять минувших десятилетий, но все еще остается значительное количество людей, которые помнят событие и готовы рассказать о нем. К тому же агентство принимает и воспоминания об эпохе миссий "Аполлон" 1960-1972 годов.

Сделать запись для проекта достаточно просто. Инструкции NASA предполагают, что люди будут использовать смартфон для записи своих воспоминаний и отвечать на каждый вопрос не более двух минут. Затем нужно просто отправить запись на электронную почту: [email protected] вместе с именем и городом, в котором вы живете.



Ученые из NASA уже начали работу над проектом

Наряду с инструкциями по записи у NASA есть короткий список предложенных вопросов, например: "Что означают для вас исследования?" или "Когда думаете о Луне, что приходит на ум?", или "Где вы были, когда люди впервые шагали по Луне? Опишите, с кем вы были, о чем думали, о чем царила вокруг атмосфера и о том, что вы чувствовали?", или "Помните ли вы, что вам рассказывали о космосе в школе? Если да – то о чем?".

Публика сможет услышать эти истории летом 2019 года, когда в конце представят проект под названием "Исследователи NASA: Аполлон".

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