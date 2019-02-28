NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны

Космическое агентство США NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованиям Луны. Кроме того, стороны договорились подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве и использования космоса в мирных целях.

Об этом заявил администратор NASA Джим Бриденштайн во время встречи с послом Украины в США Валерием Чалым. Бриденштайн также поблагодарил за поддержку Украиной космических инициатив NASA.

Читайте также: В Украине продолжается разработка ракеты для отечественного космодрома

Администратор NASA заявил, что агентство заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Стороны отметили положительные примеры украино-американского взаимодействия в космической сфере, в частности в рамках проекта "Антарес"; обсудили сотрудничество по исследованию космоса и активизацию двустороннего диалога в этой сфере, в частности в рамках украино-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно