NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны

30 Читати новину українською
NASA хочет привлечь украинские предприятия к исследованию Луны
NASA хочет привлечь украинские предприятия к исследованию Луны / Nbcnews.com

Космическое агентство США NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованиям Луны. Кроме того, стороны договорились подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве и использования космоса в мирных целях.

Об этом заявил администратор NASA Джим Бриденштайн во время встречи с послом Украины в США Валерием Чалым. Бриденштайн также поблагодарил за поддержку Украиной космических инициатив NASA.

Читайте также: В Украине продолжается разработка ракеты для отечественного космодрома

Администратор NASA заявил, что агентство заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Стороны отметили положительные примеры украино-американского взаимодействия в космической сфере, в частности в рамках проекта "Антарес"; обсудили сотрудничество по исследованию космоса и активизацию двустороннего диалога в этой сфере, в частности в рамках украино-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1487
Теги: Новости Украины NASA исследования Луна Техно Космос
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
95
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
179
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
482
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4463
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
744
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук