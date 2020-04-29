NASA и Virgin Galactic помогут в борьбе с COVID-19: представили разработки

Национальное космическое агентство тоже решило присоединиться к борьбе с COVID-19. Специалисты агентства совместно с Virgin Galactic будут делать специализированное оборудование, предназначенное для лечения больных вирусом.

Об этом сказано на официальном сайте космического агентства, а также на Instagram-странице Virgin Galactic.

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В связи с инициативой, руководитель NASA Джеймс Брайденстайн провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора глава агентства презентовал свои свежие разработки для борьбы с COVID-19.

Что показали в NASA

Разработчики агентства решили сосредоточиться на трех самых популярных разработках:

Аппарат для искусственной вентиляции легких VITAL. Его инженеры NASA создали за 37 дней специально для применения при лечении больных коронавирусом. Он работает по тому же принципу, что и обычное оборудование для вентиляции легких, но более простой в разработке. Устройство NASA уже прошло тестирование, поэтому планируют его массовое производство.

Его инженеры NASA создали за 37 дней специально для применения при лечении больных коронавирусом. Он работает по тому же принципу, что и обычное оборудование для вентиляции легких, но более простой в разработке. Устройство NASA уже прошло тестирование, поэтому планируют его массовое производство. Шлем для терапии с постоянным положительным давлением (вентиляция легких через маску). Его можно использовать для неинвазивной механической вентиляции. Устройство поддерживает дыхательную активность пациента без применения интубации (введение специальной трубки) трахеи с помощью специальных лицевых масок. Сейчас разработали 500 экземпляров таких шлемов.

(вентиляция легких через маску). Его можно использовать для неинвазивной механической вентиляции. Устройство поддерживает дыхательную активность пациента без применения интубации (введение специальной трубки) трахеи с помощью специальных лицевых масок. Сейчас разработали 500 экземпляров таких шлемов. Система для обеззараживания поверхностей AMBUStat. Этот аппарат обеззараживает помещение с помощью холодной стерилизации. Его уже применяют в машинах скорой помощи в США.

Для разработок Virgin Galactic выделила целый ангар. Там поделились видео, как происходит рабочий процесс.

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