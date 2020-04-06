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NASA на практике испытает защиту Земли от астероидов

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Иллюстративное фото / The Sun

Сейчас главной угрозой для человечества стал коронавирус, который парализовал буквально весь мир. Но существуют и более серьезные опасности, которые угрожают полностью уничтожить жизнь на Земле. Одна из них – угроза падения астероида. Чтобы этого не произошло, NASA запустит в 2021 году космический корабль, задачей которого будет изменение курса астероида Дидим.

Дидим является группой астероидов. Самый большой из них имеет диаметр 750 метров, а самый маленький-160 метров. Ни один из них не угрожает Земле, но это не означает, что в будущем не появится такого астероида. Именно поэтому NASA планирует не только скорректировать орбиту космического тела, но и изучить эффективность миссии.

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Ход миссии

На 22 июля 2021 года запланирован старт космического корабля DART, который, по прогнозам, врежется в меньший из астероидов 22 сентября 2021 года. На тот момент Дидим находится на расстоянии 11 миллионов километров от Земли. Для полета будет использоваться сверхмощный ионный двигатель Evolutionary Xenon Thruster – Commercial (NEXT-C), состоящий из силовой установки (PPU) и самого ионного двигателя.


Два астероида из группировки Дидим / NASA

Конструкция прошла множество испытаний. Так, проводилось моделирование, включающее воздействие вибрации и вакуума. По словам инженеров, NEXT-C имеет тягу 236 мН и мощность 6,9 кВт, что значительно превосходит существующие аналоги. Также он эффективнее использует топливо.

После того как DART нанесет удар по астероиду, в дело вступит LICIA – миссия итальянского космического агентства, которая должна отследить и изучить последствия удара и его влияние на Дидим.


Миссия DART / Модель NASA

Ожидается, что аппарат NASA сделает кратер шириной 20 метров. Вслед за этими двумя космическими кораблями в 2024 году отправится "Гера". Эта миссия Европейского космического агентства также нацелена на изучение астероида.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
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