NASA назвало 2019 год одним из самых "горячих" за более чем последних 100 лет

Аэрокосмическое агентство NASA занимается не только исследованиями космоса, но и нашей планеты. Уже несколько веков ученые со всего мира проводят регулярные замеры температурных значений и изменений климата Земли. И по заявлению представителей NASA, 2019 год стал знаковым – такие кардинальные изменения климата наблюдались лишь однажды более 100 лет назад.

Что известно об исследованиях

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Представители агентства назвали 2019 год одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Такое заявление сделало и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), при этом оба ведомства работали независимо, сообщает SlashGear.

В период с конца 1800 года, когда начали вести "дневник Земли", "самым горячим" годом был признан 2016 год.

Результаты исследования

И если средневзвешенная температура Земли в 2019 году все же уступает рекордным показникиам четырехлетней давности, то второе полугодие оказалось самым жарким за последние 140 лет.

Тенденция к потеплению наблюдается еще с 1960 годов. При этом разница между среднегодовой температурой в 2019 году и 1880 году составляет 1,1 градуса.

Изменения климата на Земле – смотрите видео

Эти цифры трудно представить в перспективе, поэтому в качестве примера NASA привело последний ледниковый период, во время которого средняя температура на Земле была всего лишь примерно на 12 градусов ниже средней.

Причины

Исследователи также отмечают, что тенденция к повышению среднегодовой температуры наблюдается со второй половины XX века. Это свидетельствует о серьезном влиянии человека на экосистему планеты, которое нельзя связать с случайностью.

Недавние стихийные бедствия, вероятно возникшие из-за глобального потепления:

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